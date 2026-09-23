В Рязани объявили тендер на ремонт тротуара на улице Затинной за 3,7 миллиона

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани разместило документацию о проведении тендера. Заказчик организует ремонт тротуара на улице Затинной рядом с Казанским женским монастырем.
Начальная цена контракта составила 3 миллиона 750 тысяч рублей. Подрядчик завершит работы до 30 октября 2026 года.
Исполнитель контракта проведет корчевку пней твердых пород. Специалисты демонтируют дорожные знаки и установят три бесфундаментных знака на металлических стойках, также на тротуаре заменят покрытие и установят бетонные бортовые. Кроме того, предусмотрели сеяние газонов партерного, мавританского и обыкновенного типов — для этого используют 2 килограмма семян газонных трав.
Ранее сообщалось, что начались работы по благоустройству тротуара на улице Затинной в районе Казанского женского монастыря в рамках программы местных инициатив.