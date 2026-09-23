В Рязани объявили тендер на ремонт тротуара на улице Затинной за 3,7 миллиона

Подрядчик завершит работы до 30 октября 2026 года. Исполнитель контракта проведет корчевку пней твердых пород. Специалисты демонтируют дорожные знаки и установят три бесфундаментных знака на металлических стойках, также на тротуаре заменят покрытие и установят бетонные бортовые. Кроме того, предусмотрели сеяние газонов партерного, мавританского и обыкновенного типов — для этого используют 2 килограмма семян газонных трав. Ранее сообщалось, что начались работы по благоустройству тротуара на улице Затинной в районе Казанского женского монастыря в рамках программы местных инициатив.

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани разместило документацию о проведении тендера. Заказчик организует ремонт тротуара на улице Затинной рядом с Казанским женским монастырем.

Начальная цена контракта составила 3 миллиона 750 тысяч рублей. Подрядчик завершит работы до 30 октября 2026 года.

Исполнитель контракта проведет корчевку пней твердых пород. Специалисты демонтируют дорожные знаки и установят три бесфундаментных знака на металлических стойках, также на тротуаре заменят покрытие и установят бетонные бортовые. Кроме того, предусмотрели сеяние газонов партерного, мавританского и обыкновенного типов — для этого используют 2 килограмма семян газонных трав.

Ранее сообщалось, что начались работы по благоустройству тротуара на улице Затинной в районе Казанского женского монастыря в рамках программы местных инициатив.