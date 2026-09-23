Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
21°
Чтв, 24
23°
Птн, 25
16°
ЦБ USD 84.07 -0.03 23/09
ЦБ EUR 96.59 0.22 23/09
Нал. USD 85.10 / 85.10 23/09 15:45
Нал. EUR 99.15 / 99.30 23/09 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 545
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
861
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
4 895
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
5 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани объявили тендер на ремонт тротуара на улице Затинной за 3,7 миллиона
Подрядчик завершит работы до 30 октября 2026 года. Исполнитель контракта проведет корчевку пней твердых пород. Специалисты демонтируют дорожные знаки и установят три бесфундаментных знака на металлических стойках, также на тротуаре заменят покрытие и установят бетонные бортовые. Кроме того, предусмотрели сеяние газонов партерного, мавританского и обыкновенного типов — для этого используют 2 килограмма семян газонных трав. Ранее сообщалось, что начались работы по благоустройству тротуара на улице Затинной в районе Казанского женского монастыря в рамках программы местных инициатив.

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани разместило документацию о проведении тендера. Заказчик организует ремонт тротуара на улице Затинной рядом с Казанским женским монастырем.

Начальная цена контракта составила 3 миллиона 750 тысяч рублей. Подрядчик завершит работы до 30 октября 2026 года.

Исполнитель контракта проведет корчевку пней твердых пород. Специалисты демонтируют дорожные знаки и установят три бесфундаментных знака на металлических стойках, также на тротуаре заменят покрытие и установят бетонные бортовые. Кроме того, предусмотрели сеяние газонов партерного, мавританского и обыкновенного типов — для этого используют 2 килограмма семян газонных трав.

Ранее сообщалось, что начались работы по благоустройству тротуара на улице Затинной в районе Казанского женского монастыря в рамках программы местных инициатив.