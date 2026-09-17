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В Рязанской гордуме обсудили ремонт дорог и благоустройство городских территорий
17 сентября на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской думы депутаты рассмотрели ход реализации муниципальных программ «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» и «Формирование современной городской среды города Рязани». Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо. Как отметил заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов, на сегодняшний день заключено 24 муниципальных контракта на ремонт дорог. 18 объектов уже завершены, общее выполнение работ составляет 80%.

17 сентября на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской думы депутаты рассмотрели ход реализации муниципальных программ «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» и «Формирование современной городской среды города Рязани». Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Как отметил заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов, на сегодняшний день заключено 24 муниципальных контракта на ремонт дорог. 18 объектов уже завершены, общее выполнение работ составляет 80%.

Кроме того, в рамках местных инициатив ведутся работы по благоустройству тротуара на улице Затинной в районе Казанского женского монастыря и территории у дома № 33 по Московскому шоссе. Завершить эти работы планируется до 1 ноября.

Заместитель руководителя департамента благоустройства Рязани Михаил Иванов доложил о реализации программы «Формирование современной городской среды». В 2026 году запланировано благоустройство 6 общественных пространств. На двух территориях в сквере у Дворца молодежи и в зеленой зоне микрорайона Недостоево работы уже завершены. На Лыбедском бульваре в районе улиц Маяковского и парка Черезовские пруды готовность составляет 70%, завершить объект планируется к 1 ноября. В Лесопарке продолжаются работы по обустройству парковочного пространства и освещения. Благоустройство ЦПКиО выполнено на 80%, за исключением детской площадки.

Что касается дворовых территорий, то в планах на 2026 год благоустройство 51 двора. 48 из них приведут в порядок за счет субсидий, а три за счет управляющих компаний. На сегодняшний день работы завершены на 36 объектах, еще в трех дворах почти завершили. По пяти адресам подрядчик приступит к работам с понедельника, а по оставшимся четырем — ведется планирование.