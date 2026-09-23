«ул. Циалковского»: рязанцев возмутили ошибки в названиях остановок

На внешней стороне транспорта у переднего входа размещен список остановок — в нем написано «Плоащадь Театральная» в первом столбце и «ул. Циалковского» во втором. «Позорище. На остальных также или только эта маршрутка выделилась?» — спросила рязанка. Девушка 23 сентября сфотографировала табличку на новом автобусе, который вышел на линию летом после смены перевозчика на маршруте. Новый перевозчик — ООО «Рязаньтрансавто VIII», сообщали в мэрии.

Рязанцы заметили ошибки на табличке в новой маршрутке № 53. Фото прислали в редакцию РЗН.инфо.

На внешней стороне транспорта у переднего входа размещен список остановок — в нем написано «Плоащадь Театральная» в первом столбце и «ул. Циалковского» во втором.

«Позорище. На остальных также или только эта маршрутка выделилась?» — спросила рязанка.

Девушка 23 сентября сфотографировала табличку на новом автобусе, который вышел на линию летом после смены перевозчика на маршруте. Новый перевозчик — ООО «Рязаньтрансавто VIII», сообщали в мэрии.