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На маршрут № 53 в Рязани выйдут 16 новых автобусов
С 1 августа на муниципальном маршруте № 53 в Рязани начнет работать новый перевозчик — ООО «Рязаньтрансавто VIII». На линию выйдут 16 новых автобусов вместимостью до 71 пассажира. Они оснащены кондиционерами, пандусами для маломобильных граждан, системами видеонаблюдения и антитеррористической защиты. С января 2027 года по такому же принципу планируют перевести на регулируемые тарифы маршруты № 33, 41, 47, 49, 62, 65, 66, 71, 73, 77, 85, 88, 95 и 99.

С 1 августа на муниципальном маршруте № 53 в Рязани начнет работать новый перевозчик — ООО «Рязаньтрансавто VIII». Об этом сообщили в горадминистрации.

На линию выйдут 16 новых автобусов вместимостью до 71 пассажира. Они оснащены кондиционерами, пандусами для маломобильных граждан, системами видеонаблюдения и антитеррористической защиты.

В администрации отметили, что перевод маршрутов на регулируемый тариф позволит контролировать работу перевозчиков, сохранить фиксированную стоимость проезда и обеспечить возможность льготного проезда.

С января 2027 года по такому же принципу планируют перевести на регулируемые тарифы маршруты № 33, 41, 47, 49, 62, 65, 66, 71, 73, 77, 85, 88, 95 и 99.