Украина согласилась на немедленное прекращение огня

Украина готова к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, передают украинские СМИ. По словам Сибиги, соответствующее положение зафиксировали в совместном заявлении 51 государства — члена ООН. «Призываем Россию сделать то же самое», — говорится в совместном заявлении. По словам главы украинского МИДа, Киев готов к прекращению боевых действий без предварительных условий.

Украина готова к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, передают украинские СМИ.

По словам Сибиги, соответствующее положение зафиксировали в совместном заявлении 51 государства — члена ООН.

«Призываем Россию сделать то же самое», — говорится в совместном заявлении.

По словам главы украинского МИДа, Киев готов к прекращению боевых действий без предварительных условий.

В МИД России также сообщили, что Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил приверженность России достижению целей СВО, в том числе дипломатическими методами. Стороны обсудили, в частности, действия Киева, которые российская сторона считает атаками на мирное население и трансграничную инфраструктуру, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.