Рязанцы засняли аварию с четырьмя машинами на Солотчинском шоссе

Видео редакции РЗН.инфо скинули читатели. Ранее водители рассказали о пробке, возникшей из-за ДТП рядом с селом Шумашь. На кадрах видно, что стоят четыре автомобиля. Сотрудников ГАИ пока на месте нет. Движение на данном участке дороги замедлено.