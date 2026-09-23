Рязанцы рассказали о собравшейся из-за ДТП пробке в сторону Солотчи

Информация появилась в соцсетях. П о словам очевидцев, авария произошла у села Шумашь. «Собирается пробка в сторону Солотчи», — говорится в сообщении. По данным сервиса Яндекс. Карты, на Солотчинском шоссе зафиксировали два ДТП: одно — в левом ряду, другое — в среднем.