Файзуллин: все российские регионы сформировали запасы топлива к зиме

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что все российские регионы сформировали нормативные запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщило 23 сентября ТАСС. «На текущий момент все регионы необходимые запасы [топлива] сформировали», — сказал Файзуллин, отвечая на вопрос о запасах угля и мазута по России. Напомним, отопительный сезон в Рязани начнется после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8°C в течение пяти дней подряд. Точная дата пока не определена.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что все российские регионы сформировали нормативные запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщило 23 сентября ТАСС.

«На текущий момент все регионы необходимые запасы [топлива] сформировали», — сказал Файзуллин, отвечая на вопрос о запасах угля и мазута по России.

Напомним, отопительный сезон в Рязани начнется после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8°C в течение пяти дней подряд. Точная дата пока не определена.