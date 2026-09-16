Власти рассказали, когда в Рязани включат отопление

Отопительный сезон в Рязани начнется после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8°C в течение пяти дней подряд. Об этом сообщили в горадминистрации. Точная дата включения отопления пока не определена. Она будет зависеть от погодных условий и среднесуточной температуры в ближайшие дни. О начале отопительного сезона администрация Рязани сообщит дополнительно.

Отопительный сезон в Рязани начнется после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8°C в течение пяти дней подряд. Об этом сообщили в горадминистрации.

Точная дата включения отопления пока не определена. Она будет зависеть от погодных условий и среднесуточной температуры в ближайшие дни.

О начале отопительного сезона администрация Рязани сообщит дополнительно. Информацию разместят на официальном сайте города и в группе администрации.