В Рязанской области запустили чат-бот для поиска ближайших укрытий

В регионе запустили чат-бот «Карта укрытий Рязанской области». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Чат-бот создан в мессенджере «Mакс». С его помощью рязанцы могут найти ближайшие укрытия по геолокации. После предоставления доступа через смартфон к своему местоположению сервис представит список ближайших точек с расстоянием до них. Отмечается, что расположение каждого укрытия будет отражено на интерактивной карте. Подчеркивается, что в настоящее время в базе содержится информация о более 1600 объектах. Работу по ее дополнению и уточнению продолжат. Чат-бот доступен по ссылке.

В регионе запустили чат-бот «Карта укрытий Рязанской области». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Чат-бот создан в мессенджере «Mакс». С его помощью рязанцы могут найти ближайшие укрытия по геолокации. После предоставления доступа через смартфон к своему местоположению сервис представит список ближайших точек с расстоянием до них. Отмечается, что расположение каждого укрытия будет отражено на интерактивной карте.

Подчеркивается, что в настоящее время в базе содержится информация о более 1600 объектах. Работу по ее дополнению и уточнению продолжат.

Чат-бот доступен по ссылке.

Ранее губернатор Павел Малков анонсировал его запуск.