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Малков заявил, что в Рязанской области действует 1600 укрытий от атак ВСУ
Политик отметил, что убежища и укрытия нужно отличать друг от друга. «Есть убежища, а есть укрытия. Это не одно и то же, их надо отличать. Убежища предназначены для определенных типов предприятий, где есть некоторые риски… Обеспечить доступ к убежищу — это ответственность предприятий. Для жителей предусмотрены укрытия. Это могут быть подвалы домов, подземные паркинги или даже лестничные клетки на первом этаже без окон. У нас на территории региона около 1600 таких заглубленных помещений. Понимаем, что не все из них соответствуют требованиям. Мы проводим инвентаризацию помещений, приводим их в порядок», — заявил Павел Малков.

Павел Малков заявил, что в Рязанской области действует 1600 укрытий от атак ВСУ. Об этом губернатор сообщил во время прямого эфира 27 августа.

Политик отметил, что убежища и укрытия нужно отличать друг от друга.

«Есть убежища, а есть укрытия. Это не одно и то же, их надо отличать. Убежища предназначены для определенных типов предприятий, где есть некоторые риски… Обеспечить доступ к убежищу — это ответственность предприятий.

Для жителей предусмотрены укрытия. Это могут быть подвалы домов, подземные паркинги или даже лестничные клетки на первом этаже без окон. У нас на территории региона около 1600 таких заглубленных помещений. Понимаем, что не все из них соответствуют требованиям. Мы проводим инвентаризацию помещений, приводим их в порядок.

Управляющие компании должны содержать эти помещения…», — заявил Павел Малков.

Он отметил, что скоро Рязанская область запустит чат-бот в мессенджере, в котором можно будет посмотреть ближайшее укрытие.

«Надо понимать, что такие укрытия — не панацея. При беспилотной опасности чаще всего нужно укрыться в помещении без окон. Даже в собственной квартире», — заключил губернатор.