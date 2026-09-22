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В Рязанской области опубликовали итоги избирательных кампаний в органы местного самоуправления
С 18 по 20 сентября в Рязанской области прошли шесть избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Облизбирком опубликовал итоги. В Шиловскую окружную думу выбирали депутатов — 27 мандатов получили представители «Единой России», один — ЛДПР. Дополнительные выборы прошли в Рязанскую гордуму — мандат достался Николаю Липкину из «Единой России». Также допвыборы состоялись в думы Касимовского, Клепиковского, Рыбновского, Рязанского округов.

С 18 по 20 сентября в Рязанской области прошли шесть избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Облизбирком опубликовал итоги.

Выборы депутатов Шиловской окружной Думы (28 мандатов):

  • Явка — 71,62%.
  • По итогам распределения мандатов: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 27 мандатов (96%); ЛДПР — 1 мандат (4%).

Дополнительные выборы депутата Рязанской городской Думы (1 мандат):

  • Явка — 46,20%.
  • Депутатом избран Николай Липкин («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), набравший 42,95% голосов избирателей.

Дополнительные выборы депутатов Думы Касимовского округа (2 мандата):

  • Явка — 73,56%.
  • Избраны: Антон Молостов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») — 64,28%; Александр Подшивалкин («ЕДИНАЯ РОССИЯ») — 81,14%.

Дополнительные выборы депутата Думы Клепиковского округа (1 мандат):

  • Явка — 49,46%.
  • Депутатом избрана Алевтина Куликова («ЕДИНАЯ РОССИЯ») с результатом 60,24% голосов.

Дополнительные выборы депутата Думы Рыбновского округа (1 мандат):

  • Явка — 39,81%.
  • В Думу избрана Ирина Суркова («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), получившая 49,60% голосов избирателей.

Дополнительные выборы депутата Думы Рязанского округа (1 мандат):

  • Явка — 57,83%.
  • Мандат получил Александр Силкин («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), за которого проголосовали 61,24% избирателей.

Ранее опубликовали результаты выборов в Госдуму 2026 года в Рязанской области. Инфографика доступна по ссылке.