В Рязанской области опубликовали итоги избирательных кампаний в органы местного самоуправления
С 18 по 20 сентября в Рязанской области прошли шесть избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Облизбирком опубликовал итоги. В Шиловскую окружную думу выбирали депутатов — 27 мандатов получили представители «Единой России», один — ЛДПР. Дополнительные выборы прошли в Рязанскую гордуму — мандат достался Николаю Липкину из «Единой России». Также допвыборы состоялись в думы Касимовского, Клепиковского, Рыбновского, Рязанского округов.
С 18 по 20 сентября в Рязанской области прошли шесть избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Облизбирком опубликовал итоги.
Выборы депутатов Шиловской окружной Думы (28 мандатов):
- Явка — 71,62%.
- По итогам распределения мандатов: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 27 мандатов (96%); ЛДПР — 1 мандат (4%).
Дополнительные выборы депутата Рязанской городской Думы (1 мандат):
- Явка — 46,20%.
- Депутатом избран Николай Липкин («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), набравший 42,95% голосов избирателей.
Дополнительные выборы депутатов Думы Касимовского округа (2 мандата):
- Явка — 73,56%.
- Избраны: Антон Молостов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») — 64,28%; Александр Подшивалкин («ЕДИНАЯ РОССИЯ») — 81,14%.
Дополнительные выборы депутата Думы Клепиковского округа (1 мандат):
- Явка — 49,46%.
- Депутатом избрана Алевтина Куликова («ЕДИНАЯ РОССИЯ») с результатом 60,24% голосов.
Дополнительные выборы депутата Думы Рыбновского округа (1 мандат):
- Явка — 39,81%.
- В Думу избрана Ирина Суркова («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), получившая 49,60% голосов избирателей.
Дополнительные выборы депутата Думы Рязанского округа (1 мандат):
- Явка — 57,83%.
- Мандат получил Александр Силкин («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), за которого проголосовали 61,24% избирателей.
Ранее опубликовали результаты выборов в Госдуму 2026 года в Рязанской области. Инфографика доступна по ссылке.