В Рязанской области опубликовали итоги избирательных кампаний в органы местного самоуправления

С 18 по 20 сентября в Рязанской области прошли шесть избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Облизбирком опубликовал итоги. В Шиловскую окружную думу выбирали депутатов — 27 мандатов получили представители «Единой России», один — ЛДПР. Дополнительные выборы прошли в Рязанскую гордуму — мандат достался Николаю Липкину из «Единой России». Также допвыборы состоялись в думы Касимовского, Клепиковского, Рыбновского, Рязанского округов.