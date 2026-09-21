Опубликованы результаты выборов в Госдуму 2026 года в Рязанской области. Инфографика
Данные по № 157 и № 158 округам появились в системе ГАС «Выборы».
Опубликованы результаты выборов в Госдуму 2026 года в Рязанской области. Данные появились в системе ГАС «Выборы».
Итоги выборов депутатов Госдумы 2026 года в Рязанской области по 157 округу
Результаты по федеральному округу:
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 62,35%;
- ЛДПР — 8,90%;
- «Партия прямой демократии» — 0.38%;
- «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0.85%;
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 4.06%;
- «РОДИНА» — 0.76%;
- КПРФ — 12.12%;
- ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2.51%;
- КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1.05%;
- «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 5.80%.
Результаты по одномандатному округу:
- Павел Васильев (ЛДПР) — 10,88%;
- Андрей Красов («Единая Россия») — 57,90%;
- Светлана Меньшикова («Справедливая Россия») — 5,95%;
- Наталья Рубина (Партия пенсионеров) — 5,15%;
- Дина Фатина («Новые люди») — 6,79%;
- Владимир Якунин (КПРФ) — 13,33%.
Итоги выборов депутатов Госдумы 2026 года в Рязанской области по 158 округу
Результаты по федеральному округу:
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 60.46%;
- ЛДПР — 8.82%;
- «Партия прямой демократии» — 0.33%;
- «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0.73%;
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 4.15%;
- «РОДИНА» — 0.74%;
- КПРФ — 12.49%;
- ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 3.09%;
- КОММУНИСТЫ РОССИИ — 0.66%;
- «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 7.57%.
Результаты по одномандатному округу:
- Павел Воронин (Партия пенсионеров) — 5,71%;
- Евгений Морозов (КПРФ) — 14,87%;
- Максим Мустафин (ЛДПР) — 7,53%;
- Иван Никитичев («Новые люди») — 8,02%;
- Евгений Никулкин («Справедливая Россия») — 5,02%;
- Лиана Пепеляева («Единая Россия») 58,85%.