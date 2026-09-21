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Опубликованы результаты выборов в Госдуму 2026 года в Рязанской области. Инфографика
Данные по № 157 и № 158 округам появились в системе ГАС «Выборы».

Опубликованы результаты выборов в Госдуму 2026 года в Рязанской области. Данные появились в системе ГАС «Выборы».

Итоги выборов депутатов Госдумы 2026 года в Рязанской области по 157 округу

Результаты по федеральному округу:

  • «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 62,35%;
  • ЛДПР — 8,90%;
  • «Партия прямой демократии» — 0.38%;
  • «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0.85%;
  • СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 4.06%;
  • «РОДИНА» — 0.76%;
  • КПРФ — 12.12%;
  • ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2.51%;
  • КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1.05%;
  • «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 5.80%.

Результаты по одномандатному округу:

  • Павел Васильев (ЛДПР) — 10,88%;
  • Андрей Красов («Единая Россия») — 57,90%;
  • Светлана Меньшикова («Справедливая Россия») — 5,95%;
  • Наталья Рубина (Партия пенсионеров) — 5,15%;
  • Дина Фатина («Новые люди») — 6,79%;
  • Владимир Якунин (КПРФ) — 13,33%.

Итоги выборов депутатов Госдумы 2026 года в Рязанской области по 158 округу

Результаты по федеральному округу:

  • «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 60.46%;
  • ЛДПР — 8.82%;
  • «Партия прямой демократии» — 0.33%;
  • «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0.73%;
  • СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 4.15%;
  • «РОДИНА» — 0.74%;
  • КПРФ — 12.49%;
  • ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 3.09%;
  • КОММУНИСТЫ РОССИИ — 0.66%;
  • «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 7.57%.

Результаты по одномандатному округу:

  • Павел Воронин (Партия пенсионеров) — 5,71%;
  • Евгений Морозов (КПРФ) — 14,87%;
  • Максим Мустафин (ЛДПР) — 7,53%;
  • Иван Никитичев («Новые люди») — 8,02%;
  • Евгений Никулкин («Справедливая Россия») — 5,02%;
  • Лиана Пепеляева («Единая Россия») 58,85%.