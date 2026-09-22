В Рязани заметили новый светофор на Московском шоссе

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, он установлен в районе ТД «Барс». Отмечается, что пока движение на участке регулирует прежний светофор. Ранее редакция РЗН.инфо рассказала, как изменится Московское шоссе после реконструкции.