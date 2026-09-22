В МЧС прокомментировали крупный пожар в доме в Рязанской области

Пожар случился днем 21 сентября в многоквартирном жилом доме в Спас-Клепиках. Информация диспетчеру поступила в 14:26. В тушении участвовали шесть человек, три спецмашины. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Огнём повреждён жилой дом. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что внутри загоревшегося дома был ребенок, он выбрался через окно.

В МЧС прокомментировали крупный пожар в доме в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Пожар случился днем 21 сентября в многоквартирном жилом доме в Спас-Клепиках. Информация диспетчеру поступила в 14:26.

В тушении участвовали шесть человек, три спецмашины.

Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Огнём повреждён жилой дом.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что внутри загоревшегося дома был ребенок, он выбрался через окно.