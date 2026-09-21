В Рязанской области загорелся дом, внутри был ребёнок

Жилой дом загорелся 21 сентября, примерно в 14.25, на улице Трудовой в Спас-Клепиках. Отмечается, что на месте работают два пожарных расчета. Со ссылкой на диспетчерскую службу сообщается, что дома находился один ребенок, он успел выбраться из окна загоревшегося дома.