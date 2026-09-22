В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 14 по 20 сентября количество заболевших ОРВИ в регионе составило — 6459 человек. Среди заболевших жители Рязани составляют 72,1%. Отмечается, что за прошедшую неделю на территории Рязанской области случаи COVID-19 не регистрировались.