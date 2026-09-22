Рубио назвал тему встречи Трампа и Зеленского на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН намерен обсудить прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС. Как следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного в пресс-службой Белого дома, Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября. Ранее The Guardian сообщала, что Трамп может оказать давление на Зеленского, чтобы тот поддержал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН намерен обсудить прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

Как следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного в пресс-службой Белого дома, Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября.

Ранее The Guardian сообщала, что Трамп может оказать давление на Зеленского, чтобы тот поддержал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Президент США ранее также заявлял о необходимости завершить конфликт на Украине. Об этом он писал в социальной сети Truth Social.