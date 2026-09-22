Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о свалке отходов в рязанском селе

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о свалке отходов в селе Осово Захаровского района. Об этом сообщили 22 сентября в Информационном центре следкома. Отмечается, что на протяжении нескольких лет на территорию песчаного карьера, расположенного около жилых домов, свозят жидкие отходы и иловые осадки, что приводит к распространению едкого запаха, а также загрязнению грунтовых вод и реки. По данным Информационного центра СК РФ, многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, нарушения не устранили. В региональном следкоме с декабря 2025 года расследуется уголовное дело, по которому ранее Бастрыкин поручал представить доклад. Сейчас руководителя рязанского ведомства Олега Васильева призвали ускорить расследование, доложить о его результатах.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о свалке отходов в селе Осово Захаровского района. Об этом сообщили 22 сентября в Информационном центре следкома.

Отмечается, что на протяжении нескольких лет на территорию песчаного карьера, расположенного около жилых домов, свозят жидкие отходы и иловые осадки, что приводит к распространению едкого запаха, а также загрязнению грунтовых вод и реки.

По данным Информационного центра СК РФ, многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, нарушения не устранили.

В региональном следкоме с декабря 2025 года расследуется уголовное дело, по которому ранее Бастрыкин поручал представить доклад. Сейчас руководителя рязанского ведомства Олега Васильева призвали ускорить расследование, доложить о его результатах.