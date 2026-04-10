Бастрыкин потребовал доклад по делу о свалке отходов под Рязанью

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании нарушений природоохранного законодательства в селе Осово Рязанской области. По данным ведомства, жители уже несколько лет жалуются на своз отходов в карьер рядом с населенным пунктом. По их словам, загрязняется воздух, а образующаяся жидкость может попадать в грунтовые воды и реку.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании нарушений природоохранного законодательства в селе Осово Рязанской области. Об этом сообщили в СК РФ.

По данным ведомства, жители уже несколько лет жалуются на своз отходов в карьер рядом с населенным пунктом. По их словам, загрязняется воздух, а образующаяся жидкость может попадать в грунтовые воды и реку.

По факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ. Глава СК поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.