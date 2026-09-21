Временный управляющий «Лемана ПРО» заявил о намерении сохранить сеть

Отмечается, что временным управляющим ритейлера «Лемана ПРО» (ранее «Леруа Мерлен») стала компания «Л. Е. В Менеджмент». Представители заявили, что заинтересованы в бесперебойной работе магазинов и распределительных центров. Менять руководство не планируют. В компании подчеркнули, что стабильная работа компании связана со снабжением населения и строительной отрасли товарами для дома и ремонта. Напомним, 17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции бывшего «Леруа Мерлен» переданы во временное управление «Л. Е. В. Менеджмент».

Временный управляющий «Лемана ПРО» заявил о намерении сохранить сеть. Об этом сообщил 21 сентября «Интерфакс».

Отмечается, что временным управляющим ритейлера «Лемана ПРО» (ранее «Леруа Мерлен») стала компания «Л. Е. В Менеджмент». Представители заявили, что заинтересованы в бесперебойной работе магазинов и распределительных центров. Менять руководство не планируют.

В компании подчеркнули, что стабильная работа компании связана со снабжением населения и строительной отрасли товарами для дома и ремонта.

Напомним, 17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции бывшего «Леруа Мерлен» переданы во временное управление «Л. Е. В. Менеджмент».