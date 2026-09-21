В Рязани вновь заметили лося

В районе Соколовки заметили лося. Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, он двигался в сторону населенного пункта. Ранее лося также видели жители Дашково-Песочни. Водителей призвали проявлять особую внимательность, особенно в темное время суток, так как дикие животные могут неожиданно выйти на проезжую часть.