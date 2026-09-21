В Рязани изменят движение общественного транспорта

В Рязани 22 сентября изменят движение общественного транспорта из-за ремонта участка улицы Есенина. С 10:00 до 15:00 дорогу перекроют между улицами Грибоедова и Подгорной, сообщили в горадминистрации. Автобусы № 47М2 и № 53М2 при движении в центр будут объезжать участок через улицу Новую. Обратное направление останется без изменений.

В Рязани 22 сентября изменят движение общественного транспорта из-за ремонта участка улицы Есенина. С 10:00 до 15:00 дорогу перекроют между улицами Грибоедова и Подгорной, сообщили в горадминистрации.

Автобусы № 47М2 и № 53М2 при движении в центр будут объезжать участок через улицу Новую. Обратное направление останется без изменений.

Автобусы № 95М2 в обоих направлениях будут следовать по улицам Грибоедова, Свободы и Ленина.

Маршрут № 13 изменит схему движения между остановками «Библиотека им. Горького» и «ул. Грибоедова» — автобусы поедут по улицам Ленина, Свободы и Грибоедова.

Автобусы № 22 в обоих направлениях будут объезжать участок по улицам Грибоедова, Свободы и Ленина.

На время работ движение троллейбуса № 13 приостановят.