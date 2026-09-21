В Рязани на два дня перекроют участок улицы Есенина
В Рязани 22 и 23 сентября временно перекроют движение на участке улицы Есенина. Ограничение связано с дорожно-строительными работами. Об этом сообщили в горадминистрации. Движение будет закрыто с 10:00 до 15:00 на участке от улицы Грибоедова до Подгорной улицы. Место проведения работ огородят. Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрута.
В Рязани 22 и 23 сентября временно перекроют движение на участке улицы Есенина. Ограничение связано с дорожно-строительными работами. Об этом сообщили в горадминистрации.
Движение будет закрыто с 10:00 до 15:00 на участке от улицы Грибоедова до Подгорной улицы.
Место проведения работ огородят. Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрута.