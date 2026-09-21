В Рязани еще три улицы остались без света

В Рязани еще три улицы остались без электричества из-за технологического нарушения. Об этом сообщили в РГРЭС. Без света остались дома на улицах Чкалова, Высоковольтная и Островского. Аварийные бригады локализуют поврежденные участки сети и восстанавливают электроснабжение. Ориентировочное время восстановления — два часа. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.

В Рязани еще три улицы остались без электричества из-за технологического нарушения. Об этом сообщили в РГРЭС.

Без света остались дома на улицах Чкалова, Высоковольтная и Островского. Аварийные бригады локализуют поврежденные участки сети и восстанавливают электроснабжение.

Ориентировочное время восстановления — два часа. По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.

Ранее без электричества остались потребители на улицах 2-я Линия, 4-я Линия, 9-я Линия, Высоковольтная и Шевченко.