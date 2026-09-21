В Рязани пять улиц остались без света из-за аварии

В Рязани из-за технологического нарушения отключили электричество на пяти улицах. Об этом сообщили в РГРЭС. Без света остались дома на улицах 2-я Линия, 4-я Линия, 9-я Линия, Высоковольтная и Шевченко. Аварийная бригада локализует поврежденный участок сети и занимается восстановлением электроснабжения. Ориентировочное время восстановления — два часа.