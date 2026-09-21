В Рязани допросили потерпевшего по делу Михаила Комарова о вымогательстве

В Рязани допросили второго потерпевшего Алексея Наумкина по делу о вымогательстве рязанского журналиста и главного редактора издания «Своя колокольня» Михаила Комарова. Об этом 21 сентября сообщила корреспондет РЗН.инфо. На заседании Алексей Наумкин рассказал, что с апреля по ноябрь 2024 года в Telegram-каналах «Усы Куракиной», «Усы Зызина», «аТипичная Рязань» и «Неприличная Рязань» выходили статьи, порочащие его деловую репутацию как учредителя ООО «Рязцветметэнерго». Потерпевший заявил, что знал о причастности Михаила Комарова к этим каналам.

В Рязани допросили второго потерпевшего Алексея Наумкина по делу о вымогательстве рязанского журналиста и главного редактора издания «Своя колокольня» Михаила Комарова. Об этом 21 сентября сообщила корреспондет РЗН.инфо.

На заседании Алексей Наумкин рассказал, что с апреля по ноябрь 2024 года в Telegram-каналах «Усы Куракиной», «Усы Зызина», «аТипичная Рязань» и «Неприличная Рязань» выходили статьи, порочащие его деловую репутацию как учредителя ООО «Рязцветметэнерго». Потерпевший заявил, что знал о причастности Михаила Комарова к этим каналам. В декабре 2024 года в кафе «Бифитер» состоялась их личная встреча, где Наумкин высказал претензии из-за публикаций о его алкоголизме и хищении 500 миллионов рублей с рабочего места — все это было неправдой. Комаров ответил, что эти статьи заказывал Денис Сапунов — бывший сотрудник завода «Рязцветмет». Чтобы остановить поток публикаций, Комаров потребовал у потерпевшего 100 тысяч рублей наличными до Нового года, а с января 2025 года — ежемесячно по 35 тысяч рублей по фиктивному договору на информационные услуги.

В суде Наумкин рассказал, что воспринял эти слова как реальную угрозу, поскольку публикации уже создали серьезные проблемы в его семье. В конце декабря 2024 года он передал Комарову 100 тысяч рублей наличными. 9 января 2025 года по инициативе обвиняемого стороны подписали договор на сумму 420 тысяч рублей. Наумкин подчеркнул, что никаких реальных услуг «Своя колокольня» не оказывала, а договор служил лишь прикрытием для вывода денег. Бухгалтер и директор завода, который также является двоюродным братом потерпевшего, знали о фиктивности сделок, но шли на них, чтобы защитить Наумкина от дальнейшего шантажа. С января по июнь 2025 года компания перечислила 210 тысяч рублей, а общая сумма переданных средств составила 310 тысяч рублей. После начала выплат новые порочащие статьи о Наумкине действительно перестали появляться в каналах у Комарова.

Позже, в мае 2025 года, Комаров начал публиковать аналогичные оскорбительные материалы об адвокате Алексее Чайковском, который уже давал показания в суде об этом. Наумкин по собственной инициативе встретился с журналистом и узнал, что тот готов прекратить публикации о Чайковском за 300 тысяч рублей, которые нужно перевести на счет «Своей колокольни» через завод. Адвокат согласился на условия и передал Наумкину 100 тысяч рублей, которые завод оплатил по счету Комарова 23 мая 2025 года. Однако вскоре в каналах снова появилась негативная статья о Чайковском. Наумкин созвонился с Комаровым в присутствии адвоката, но журналист стал нервничать и прервал разговор. После этого Чайковский собрал доказательства вымогательства и обратился в правоохранительные органы.

Вопросы задавала и сторона защиты, на некоторые уточнения Наумкин отвечал, что не помнит деталей произошедшего, потому что это было давно. На вопрос, почему он, как бывший сотрудник правоохранительных органов, не зафиксировал факт передачи 100 тысяч наличными и не заявил о вымогательстве и клевете в полицию, он ответил, что таковым было его решение: он опасался, что состава преступления не увидят, и ему было легче заплатить запрашиваемую сумму, потому что у него возникло много проблем из-за публикаций.

Состоялся диалог подсудимого и потерпевшего.

— Вы не пытались снять видео: эпизод с вами, эпизод с Чайковским?

— А я какое-то преступление совершил? Зачем мне это нужно?

— Ну, с ваших слов, я совершил преступление… не знаю, зачем вам это нужно.

— Я не понимаю вопроса.

— Видео с камер в кафе вы не запрашивали?

— Нет.

«…»

— При передаче денег вы передавали мне деньги. Вы почему не фиксировали передачу денег?

— А я что, собирался вас в тюрьму сажать?

Судья прервала допрос и отметила, что потерпевший не может отвечать вопросом на вопрос.

«Я все понимаю, вы тут диалог устроили. Но по протоколу у нас должен быть вопрос и ответ на него», — отметил суд.

Комаров продолжил:

— Вы что, не видели, что совершается преступление? Вы говорите, что не собирались меня сажать.

— Я уже объяснял в своих показаниях, что я написал заявление после того, как узнал, что есть доказательства у Чайковского, что он написал заявление…

Потерпевший также заявил, что никаких возражений у его подчиненных по поводу заключения договора на фиктивные рекламные услуги между «Своей колокольней» и заводом не возникло.

«Я — директор, я и есть руководство… на момент происходящего директором был мой двоюродный брат. Он сильно за меня переживал и согласился с моим предложением», — отметил Наумкин.

Также Комаров отметил, что от потерпевшего он слышал угрозы «переломать мне ноги» за публикации. Наумкин согласился со своими показаниями, они были в материалах дела, которые огласили после ходатайства подсудимого об этом.

Судебное заседание продолжилось допросом свидетелей по уголовному делу.

Подробнее об обстоятельствах ареста главного редактора «Своей колокольни» и его уголовном деле можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.