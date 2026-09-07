Потерпевший по делу рязанского главреда предположил, кто «заказал» клевету о нем

В судебном заседании по уголовному делу рязанского главного редактора издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, состоявшемся 7 сентября, потерпевший адвокат Алексей Чайковский дал показания о событиях, происходивших с декабря 2024 по май 2025 года. Об этом стало известно РЗН.инфо.

В судебном заседании по уголовному делу рязанского главного редактора издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, состоявшемся 7 сентября, потерпевший адвокат Алексей Чайковский дал показания о событиях, происходивших с декабря 2024 по май 2025 года. Об этом стало известно РЗН.инфо.

В начале допроса потерпевшего судья сделала замечание Комарову за то, что он перебил Алексея Чайковского.

«Я в общем-то готов был к этому, ваша честь. Комаров с первого заседания саботировал процесс», — отметил Чайковский.

По мнению адвоката, в публикациях о нем в Telegram-каналах, принадлежащих Комарову, содержались сведения, порочащие его честь и достоинство, а также его семьи. Отдельные посты, как заявил Чайковский, затрагивали несовершеннолетнего сына. В публикациях утверждалось, что он вовлечен в криминальную деятельность.

Кроме того, Чайковский обратил внимание суда на материалы осмотра телефона подсудимого. Потерпевший утверждает, что переписка показала получение Комаровым готовых текстов от адвоката Дениса Сидоркина, осведомленного о внутренней жизни Адвокатской палаты Рязанской области. По его словам, подсудимый редактировал эти материалы, менял формулировки и уточнял персональные данные перед публикацией, выступая не техническим передатчиком, а осознанным распространителем ложных сведений.

В мае 2025 года ситуация усугубилась. Через своего знакомого Алексея Наумкина Комаров передал требование о передаче 300 тысяч рублей за непубликацию порочащих сведений. Потерпевший рассказал, что 23 мая он передал сто тысяч рублей наличными, которые были оформлены как оплата по фиктивному договору на рекламу. Несмотря на это, публикации продолжились, что побудило Чайковского записать телефонные разговоры Наумкина с Комаровым для фиксации доказательств вымогательства.

В завершение допроса потерпевший подчеркнул, что намерен обратиться с иском о возмещении морального вреда. Чайковский заявил, что действия подсудимого причинили ему и его семье неизмеримый вред и страдания, и подчеркнул необходимость нести ответственность за свои слова.

Далее в ходе допроса были заданы вопросы. Чайковский рассказал, что непосредственно о сумме в 100 тысяч рублей ему стало известно от Наумкина. Потерпевший добавил, что просил убрать статьи после оплаты, и они были удалены, а требования он слышал от подсудимого дословно в разговоре. На вопрос об опознании голоса Чайковский ответил уверенно. Он рассказал, что о публичной жизни Комарова ему было известно по его соцсетям, где он сам публиковал свой голос, так он его и узнал. Потерпевший заявил, что если закрыть ему глаза и привести 10 человек, он сразу определит голос подсудимого.

Отвечая на вопросы о знакомстве с подсудимым, потерпевший отметил, что до всех этих событий Комарову повесили похоронный венок на дверь. Он очень переживал, поделился переживаниями со своим знакомым президентом адвокатской палаты Рязанской области Сергеем Кочетковым, и тот попросил Чайковского встретиться с ним и проконсультировать юридически. Никаких услуг он не оказывал, и не исключает, что Комаров мог что-то сказать ему по телефону, но точно не помнит, созванивались они или нет.

Комаров представил свою историю знакомства с потерпевшим. По версии подсудимого, до ситуации с вымогательствами он познакомился с адвокатом Алексеем Чайковским на встрече, где присутствовал и другой потерпевший Наумкин. Комаров утверждает, что потерпевший подарил ему крепкий алкоголь и похвалил за 35 тысяч подписчиков в одном из его Telegram-каналов. На эту версию Чайковский ответил, что Комаров его с кем-то путает.

В ходе процесса часть вопросов Комарова, которые Чайковский назвал оскорбительными, судья сняла, поскольку они не относились к судебному разбирательству. Комаров также попросил судью сделать замечание потерпевшему за то, что тот его оскорбляет.

Комаров спросил, направлял ли Чайковский на почты Telegram-каналов письма с просьбой удалить публикации с информацией о том, что опубликованные сведения являются клеветой. Выяснилось, что Чайковский подавал иск к Telegram с требованием удалить указанные публикации, но этот процесс, по его словам, было нецелесообразно продолжать, потому что начались вымогательства и потерпевший погрузился в сбор доказательств по будущему уголовному делу.

«Иных писем я позволить себе не мог. Я крайне негативно отношусь к людям, которые стоят за этими Telegram-каналами, и к этим публикациям. Своей неприязни я не скрываю, но это не влияет на правдивость моих показаний», — заявил потерпевший.

Под конец дачи показаний Комаров попросил внести следующее в протокол судебного заседания:

«Из меня делают какого-то лоха, который после истории с [Алексеем] Фроловым и [Константином] Смирновым, пошел вымогать деньги… Извините за эмоциональность».

Напомним, по версии следствия, подсудимый администрировал несколько популярных Telegram-каналов: «Усы Куракиной», «Усы Зызина», «аТипичная Рязань 18+» и «Неприличная Рязань». В них Комаров размещал оскорбительные посты о потерпевшем Алексее Наумкине. Тот попросил прекратить публикации. За прекращение публикации постов, в которых Наумкина обвиняли во взятках и других преступлениях, Комаров, как утверждает следствие, потребовал от него деньги: 100 тысяч рублей наличными и ежемесячные переводы по 35 тысяч рублей. Аналогичную схему главред «Своей колокольни» применил и в отношении рязанского адвоката Алексея Чайковского.

Подробнее об обстоятельствах этого уголовного дела можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.