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Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкциям
Россия адаптировалась к введенным против нее санкциям и нашла способы минимизировать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, против России ввели более 30 тыс. санкций — страновых, корпоративных и секторальных, а также ограничений против физических лиц. Песков отметил, что торговые партнеры России не поддерживают введение новых ограничений. По его словам, политика, которая не способствует восстановлению отношений между США и Россией, не поможет продвижению в урегулировании украинского конфликта.

Россия адаптировалась к введенным против нее санкциям и нашла способы минимизировать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, против России ввели более 30 тыс. санкций — страновых, корпоративных и секторальных, а также ограничений против физических лиц.

Песков отметил, что торговые партнеры России не поддерживают введение новых ограничений. По его словам, политика, которая не способствует восстановлению отношений между США и Россией, не поможет продвижению в урегулировании украинского конфликта.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий возможность введения новых санкций против России. В частности, речь идет о пошлинах до 100% на импорт из стран — крупных покупателей российской нефти и газа, а также до 500% на товары российского происхождения.

«Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского регулирования», — отметил представитель Кремля.