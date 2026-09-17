В Кремле прокомментировали одобрение «адских санкций» США против России

Дмитрий Песков прокомментировал одобрение палатой представителей США законопроекта об «адских санкциях» против России и Ирана. Документ, инициированный покойным Линдси Грэмом*, предусматривает введение пошлин до 100% на товары из крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа, а также до 500% на товары из России. Песков отметил, что в Кремле «наблюдают за прохождением документа», добавив, что это относится к недружественным действиям. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что введение дополнительных санкций будет осложнять усилия по поиску мирного урегулирования на Украине. Ранее законопроект уже получил одобрение Сената и теперь направлен на подпись Дональду Трампу. * - внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Дмитрий Песков прокомментировал одобрение палатой представителей США законопроекта об «адских санкциях» против России и Ирана. Об этом пишет МК.

Документ, инициированный покойным Линдси Грэмом*, предусматривает введение пошлин до 100% на товары из крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа, а также до 500% на товары из России.

Песков отметил, что в Кремле «наблюдают за прохождением документа», добавив, что это относится к недружественным действиям. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что введение дополнительных санкций будет осложнять усилия по поиску мирного урегулирования на Украине.

Ранее законопроект уже получил одобрение Сената и теперь направлен на подпись Дональду Трампу.

* - внесен в российский перечень террористов и экстремистов.