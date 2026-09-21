Опубликованы результаты голосования на выборах в Госдуму в Рязанской области

На заседании Избирательной комиссии Рязанской области № 219 подведены итоги выборов депутатов Госдумы. Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года, и на территории региона работало 960 избирательных участков. Явка избирателей составила 56,57%, что означает участие 484 075 человек. По результатам голосования в федеральном округе распределение голосов выглядит следующим образом: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 61,02%, КПРФ — 12,23%, ЛДПР — 9,02%, «Новые люди» — 6,32%, СР — 4,85%, а «Пенсионеры России» — 2,67%. В одномандатных округах победу одержали кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ»: Андрей Красов в Рязанском округе № 157 с результатом 56,75% и Лиана Пепеляева в Скопинском округе № 158 с результатом 58,47%.

На заседании Избирательной комиссии Рязанской области № 219 подведены итоги выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ девятого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года, и на территории региона работало 960 избирательных участков. Явка избирателей составила 56,57%, что означает участие 484 075 человек.

По результатам голосования в федеральном округе распределение голосов выглядит следующим образом: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 61,02%, КПРФ — 12,23%, ЛДПР — 9,02%, «Новые люди» — 6,32%, СР — 4,85%, а «Пенсионеры России» — 2,67%.

В одномандатных округах победу одержали кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ»: Андрей Красов в Рязанском округе № 157 с результатом 56,75% и Лиана Пепеляева в Скопинском округе № 158 с результатом 58,47%.

Ранее рязанцам предоставили инфографику по итогам голосования в Рязанском и Скопинском округах региона.