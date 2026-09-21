Допвыборы в гордуму Рязани выиграл единорос Николай Липкин
Напомним, выборы проходили после ухода Елены Акимкиной.
Опубликованы результаты дополнительных выборов депутата городской думы по одномандатному округу № 14. Данные появились в системе ГАС «Выборы».
Результаты распределились следующим образом:
- Сергей Зерицкий (КПРФ), 22,75%,
- Ольга Карнаусова (ЛДПР) 12,30%,
- Николай Липкин («Единая Россия») 44,15%,
- Олег Лунин («Новые люди») 12,61%,
- Ксения Фетисова («Справедливая Россия») 8,19%.
Напомним, выборы проходили после ухода Елены Акимкиной.