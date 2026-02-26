Рязгордума приняла отставку депутата Елены Акимкиной
26 февраля на заседании рязгордумы депутаты одобрили досрочное прекращение полномочий Елены Акимкиной. Она представляла одномандатный избирательный округ № 14. Решение было принято на основании личного заявления депутата. Вопрос предварительно рассмотрели на профильном комитете по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике 19 февраля — тогда члены комитета поддержали инициативу. Елена Акимкина пояснила журналисту РЗН. инфо, что приняла решение об уходе по личным обстоятельствам.
Фото: сайт гордумы.