В Рязанской области избирательные комиссии приступили к подсчету голосов

В Рязанской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Также в регионе прошли шесть муниципальных кампаний, сообщили в избиркоме. Сейчас комиссии приступили к подсчету голосов и оформлению итоговых протоколов. Отмечается, что весь процесс проходит при участии общественных наблюдателей. Итоги голосования утвердит региональный избирком после завершения всех процедур. Напомним, избирательные участки работали до 20:00.

В Рязанской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Также в регионе прошли шесть муниципальных кампаний, сообщили в избиркоме.

Сейчас комиссии приступили к подсчету голосов и оформлению итоговых протоколов. Отмечается, что весь процесс проходит при участии общественных наблюдателей.

Итоги голосования утвердит региональный избирком после завершения всех процедур.

Напомним, избирательные участки работали до 20:00.