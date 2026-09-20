В Рязанской области избирательные комиссии приступили к подсчету голосов
В Рязанской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Также в регионе прошли шесть муниципальных кампаний, сообщили в избиркоме. Сейчас комиссии приступили к подсчету голосов и оформлению итоговых протоколов. Отмечается, что весь процесс проходит при участии общественных наблюдателей. Итоги голосования утвердит региональный избирком после завершения всех процедур. Напомним, избирательные участки работали до 20:00.
В Рязанской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Также в регионе прошли шесть муниципальных кампаний, сообщили в избиркоме.
Сейчас комиссии приступили к подсчету голосов и оформлению итоговых протоколов. Отмечается, что весь процесс проходит при участии общественных наблюдателей.
Итоги голосования утвердит региональный избирком после завершения всех процедур.
Напомним, избирательные участки работали до 20:00.