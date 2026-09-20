Павел Малков проголосовал на выборах депутатов Госдумы

«Важно, чтобы в Госдуме работали люди, которым доверяют жители и которые готовы отстаивать интересы Рязанской области. Сегодня последний день голосования. Успейте прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!» — написал глава региона. Напомним, избирательные участки в Рязанской области работают до 20:00. Отметим, что явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в регионе по состоянию на 20:00 второго дня голосования, 19 сентября, составила 41,14%.

Губернатор Павел Малков проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Об этом 20 сентября он сообщил в своих соцсетях.

«Важно, чтобы в Госдуме работали люди, которым доверяют жители и которые готовы отстаивать интересы Рязанской области. Сегодня последний день голосования. Успейте прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!» — написал глава региона.

Напомним, избирательные участки в Рязанской области работают до 20:00.

Отметим, что явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в регионе по состоянию на 20:00 второго дня голосования, 19 сентября, составила 41,14%.

Фото: канал Павла Малкова в мессенджере «Макс».