В ЦИК рассказали, когда подведут окончательные итоги выборов в Госдуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов в Госдуму подведут не раньше 25 сентября. Ее слова 20 сентября передало РИА Новости. Как отметила Памфилова, ЦИК официально хочет подвести итоги не раньше пятницы. «Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах… чтобы не торопились. Чистота этой кампании превыше всего», — приводятся слова Памфиловой. Она уточнила, что предварительные итоги голосования на выборах подведут 21 сентября в 11.00.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов в Госдуму подведут не раньше 25 сентября. Ее слова 20 сентября передало РИА Новости.

Как отметила Памфилова, ЦИК официально хочет подвести итоги не раньше пятницы.

«Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах… чтобы не торопились. Чистота этой кампании превыше всего», — приводятся слова Памфиловой.

Она уточнила, что предварительные итоги подведут 21 сентября в 11.00.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Также в регионе прошли шесть муниципальных кампаний. Голосование длилось с 18 по 20 сентября.