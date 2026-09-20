Рязанцев призвали «не пугаться» закрытых дверей музтеатра

Отмечается, что главный вход Рязанского музыкального театра закрыт с 16 сентября из-за ремонта здания. Чтобы попасть на спектакли и концерты или купить билеты в кассе, нужно зайти через вход № 4. Он находится с левой стороны театра. Ранее стало известно, что в учреждении культуры проведут капремонт. Согласно документам, подрядчик должен обустроить открытую сцену, отремонтировать входную группу, лестницы и коридоры, внутренние помещения, системы электроосвещения, вентиляции, кондиционирования воздуха, пожарной автоматики, видеонаблюдения. Работы там намерены закончить до 15 октября 2028 года.

Рязанцев призвали «не пугаться» закрытых дверей музтеатра. Об этом сообщили в соцсетях учреждения культуры.

Отмечается, что главный вход Рязанского музыкального театра закрыт с 16 сентября из-за ремонта здания. Чтобы попасть на спектакли и концерты или купить билеты в кассе, нужно зайти через вход № 4. Он находится с левой стороны театра.

Ранее стало известно, что в учреждении культуры проведут капремонт. Согласно документам, подрядчик должен обустроить открытую сцену, отремонтировать входную группу, лестницы и коридоры, внутренние помещения, системы электроосвещения, вентиляции, кондиционирования воздуха, пожарной автоматики, видеонаблюдения.

Работы там намерены закончить до 15 октября 2028 года.

Фото: группа Рязанского музыкального театра в «ВК».