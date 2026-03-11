Рязань
В Рязани отремонтируют два театра за 297,7 млн рублей
Около 298 миллионов рублей выделили на выполнение капитального ремонта двух учреждений культуры: «Рязанский театр кукол» и «Рязанский музыкальный театр». Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Капремонт театра кукол необходимо завершить до 31 июля 2028 года. Подрядчик отремонтирует фронтон, крышу, верхнее и нижнее фойе, центральную и административную лестницы, кабинеты, окна и двери, электрику, питание кондиционеров и тепловой завесы.

Отмечается, что подрядчик должен проводить работы в частично действующем объекте, не создавать неудобства и не представлять угрозу.

Второй театр, в котором выполнят капремонт, — музыкальный. Работы там намерены закончить до 15 октября 2028 года. Согласно документам, подрядчик должен обустроить открытую сцену, отремонтировать входную группу, лестницы и коридоры, внутренние помещения, системы электроосвещения, вентиляции, кондиционирования воздуха, пожарной автоматики, видеонаблюдения.

Комплекс работ выполнят также в зрительном зале музыкального театра. Необходимо отремонтировать сцену, систему управления освещением, люстру центрального зала, установить световое и звуковое оборудование, пульт помощника режиссера, одежду сцены.

Уточняется, что работы в учреждениях будут проводиться поэтапно.

Заказчиками выступили ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол» и ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр».

Напомним, капитальный ремонт проведут и в Рязанской областной филармонии. На выполнение работ выделили 313,8 млн рублей. Завершить их необходимо до 30 ноября 2028 года.

Фото: документы на сайте госзакупок.