Явка на выборах депутатов Госдумы в Рязанской области составила 41,14%

В ведомстве отметили доброжелательную и праздничную атмосферу на участках. По информации от наблюдателей, граждане часто приходили на голосование семьями с детьми, чтобы показать им процесс волеизъявления. Некоторые избиратели совмещали посещение участка с празднованием дня рождения или приходили в тематических костюмах. По данным Центральной избирательной комиссии РФ, явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва по стране в целом к этому времени достигла 40,79%. 20 сентября пройдет заключительный, третий день голосования. Избирательные участки в регионе продолжают работу с 8:00 до 20:00.

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в Рязанской области по состоянию на 20:00 второго дня голосования, 19 сентября, составила 41,14%. Такие данные привела Избирательная комиссия региона.

В ведомстве отметили доброжелательную и праздничную атмосферу на участках. По информации от наблюдателей, граждане часто приходили на голосование семьями с детьми, чтобы показать им процесс волеизъявления. Некоторые избиратели совмещали посещение участка с празднованием дня рождения или приходили в тематических костюмах.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва по стране в целом к этому времени достигла 40,79%.

20 сентября пройдет заключительный, третий день голосования. Избирательные участки в регионе продолжают работу с 8:00 до 20:00.