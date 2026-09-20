Минобороны: ВС РФ в ответ на атаки ВСУ усилят удары по военным объектам в Киеве

Отмечается, что в целях срыва выборов в Госдуму киевский режим 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго». За сутки над российскими регионами перехватили 1951 беспилотник. Также сбито восемь крылатых ракет большой дальности. Еще одна крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности. При этом, как подчеркнули в оборонном ведомстве, все запущенные ВСУ ракеты «Фламинго» уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. Отмечается, что попытка массированной атаки на столицу России провалилась.

ВС РФ в ответ на атаки ВСУ усилят удары по военным объектам в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в целях срыва выборов в Госдуму киевский режим 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

За сутки над российскими регионами перехватили 1951 беспилотник. Также сбито восемь крылатых ракет большой дальности. Еще одна крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.

При этом, как подчеркнули в оборонном ведомстве, все запущенные ВСУ ракеты «Фламинго» уничтожены силами ПВО РФ на подлете к гражданским объектам московского региона. Отмечается, что попытка массированной атаки на столицу России провалилась. Цели киевского режима не достигнуты.

В Минобороны заявили, что в ответ на атаки по гражданским объектам ВС РФ продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.

Напомним, ночью 20 сентября над территорией Рязанской области сбиты 32 БПЛА. В одном из населенных пунктов Рязанского округа поврежден многоквартирный дом. В Клепиковском округе — частный дом. Пострадавших нет, сообщали власти.