Для рязанских каноистов закупят лодки перед новым олимпийским циклом

Губернатор Павел Малков сообщил, что встретился с рязанскими каноистами Захаром Петровым и Матвеем Арсеновым, а также их тренером Владимиром Клиновым. В ходе беседы подвели итоги успешного спортивного сезона и обсудили планы на будущее. «За этими результатами стоит масштабная работа тренерского состава, в частности Владимира Клинова и Елены Ивановой. Уже в следующем году у спортсменов начнется новый олимпийский цикл. В связи с этим регион закупит для них необходимый инвентарь, в первую очередь новые лодки», — написал глава региона.

Губернатор региона Павел Малков сообщил в соцсетях, что встретился с рязанскими каноистами Захаром Петровым и Матвеем Арсеновым, а также их тренером Владимиром Клиновым. В ходе беседы подвели итоги спортивного сезона и обсудили планы на будущее.

Глава региона напомнил, что Захар Петров в 2026 году завоевал золотую и бронзовую медали чемпионата мира, а также золото и серебро чемпионата Европы. Матвей Арсенов стал серебряным призером мирового первенства и выиграл золото и бронзу на первенстве Европы. Как отметил Малков, своими достижениями спортсмены привлекают внимание молодежи к занятиям греблей.

«За этими результатами стоит масштабная работа тренерского состава, в частности Владимира Клинова и Елены Ивановой. Уже в следующем году у спортсменов начнется новый олимпийский цикл. В связи с этим регион закупит для них необходимый инвентарь, в первую очередь новые лодки», — написал глава региона.

В ходе встречи также обсудили проект создания современной тренировочной базы в Рязани, вопросы спортивной медицины и восстановления атлетов после высоких нагрузок.

Интервью РЗН.инфо с Захаром Петровым читайте по ссылке.

Фото: канал Павла Малкова в мессенджере «Макс».