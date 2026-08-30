Малков сообщил о золоте и серебре рязанских каноистов на Чемпионате мира

Рязанец Захар Петров в паре с Иваном Штылем завоевал золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Еще одно призовое место заняли рязанцы Матвей Арсенов и Александр Боц. В составе экипажа каноэ-четверки на дистанции 500 метров они стали серебряными призерами.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что рязанские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.

Рязанец Захар Петров в паре с Иваном Штылем завоевал золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Еще одно призовое место заняли рязанцы Матвей Арсенов и Александр Боц. В составе экипажа каноэ-четверки на дистанции 500 метров они стали серебряными призерами.

Глава региона выразил гордость спортсменами и отдельно поблагодарил тренеров: заслуженного тренера России Елену Васильевну Иванову, Владимира Петровича Клинова и весь коллектив спортивной школы олимпийского резерва «Лидер».

Напомним, что ранее рязанский каноист Захар Петров уже завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по каноэ на дистанции 1000 метров, финишировав третьим с результатом 4 минуты 7,46 секунды.