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Путин поздравил рязанского каноиста с победой на чемпионате мира
Напомним, Захар Петров в паре с Иваном Штылем завоевал золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. «Вы достойно представили нашу страну на этих престижных международных соревнованиях, были сильнее и увереннее именитых соперников. Такой успех убедительно подтвердил высокий авторитет национальной школы гребли, стал заслуженной наградой за ваше трудолюбие и отличную подготовку, целеустремленность и волю», — отметил Путин. Напомним, также рязанский каноист Петров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров.

Президент России Владимир Путин поздравил рязанца Захара Петрова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша). Об этом сообщили на сайте Кремля.

Напомним, Захар Петров в паре с Иваном Штылем завоевал золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

«Вы достойно представили нашу страну на этих престижных международных соревнованиях, были сильнее и увереннее именитых соперников. Такой успех убедительно подтвердил высокий авторитет национальной школы гребли, стал заслуженной наградой за ваше трудолюбие и отличную подготовку, целеустремленность и волю», — отметил Путин.

Напомним, также рязанский каноист завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров.

Интервью РЗН.инфо с Захаром Петровым читайте по ссылке.