Рязанский спортсмен Захар Петров завоевал бронзу на чемпионате мира по каноэ

Рязанский каноист Захар Петров завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по каноэ, который проходил на дистанции 1000 метров. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях. Отмечается, что в финальном заезде он финишировал третьим с результатом 4:07.46, при этом от золота его отделили всего две сотых секунды. Петрова и его достижения высоко оценили не только зрители, но и тренеры, которые внесли значительный вклад в подготовку спортсмена.

Рязанский каноист Захар Петров завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по каноэ, который проходил на дистанции 1000 метров. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

Отмечается, что в финальном заезде он финишировал третьим с результатом 4:07.46, при этом от золота его отделили всего две сотых секунды.

Петрова и его достижения высоко оценили не только зрители, но и тренеры, которые внесли значительный вклад в подготовку спортсмена.