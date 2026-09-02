Над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Всего в период с 8.00 до 20.00 2 сентября силы ПВО сбили над Россией 238 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки отражены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. В Минобороны не уточнили, сколько дронов сбили над Рязанской областью. Напомним, в регионе действует беспилотная опасность.