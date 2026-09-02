В Рязанской области повторно объявили угрозу БПЛА
Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 19:11 2 сентября. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении РСЧС. Напомним, угрозу БПЛА объявляли в регионе с 05:40 до 17:03 2 сентября.
В Рязанской области повторно объявили угрозу БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 19:11 2 сентября.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении РСЧС.
Напомним, угрозу БПЛА объявляли в регионе с 05:40 до 17:03 2 сентября.
Обновлено: беспилотная опасность отменена в 21:50. Днем над регионом сбили семь дронов.