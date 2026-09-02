Павел Малков раскрыл число сбитых над Рязанской областью БПЛА

Как отметил глава региона, днём 2 сентября над территорией Рязанской области сбиты семь БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет. «Если увидели обломки БПЛА — не приближайтесь и позвоните по номеру 112», — напомнил губернатор. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.