В Рязани еще одного нарушителя оштрафовали за незаконные земляные работы

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за незаконные земляные работы привлекли 24 нарушителя. Общая сумма штрафов за проведение земляных работ на территории общего пользования без соответствующего разрешения достигла 392 тысячи рублей.

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за незаконные земляные работы привлекли 24 нарушителя. Общая сумма штрафов за проведение земляных работ на территории общего пользования без соответствующего разрешения достигла 392 тысячи рублей. Об этом сообщили на сайте администрации города.

В середине сентября сообщалось, что сумма подобных штрафов составляла 377 тысяч рублей. Таким образом, за последние дни был выявлен и оштрафован еще один нарушитель, а общая сумма взысканий увеличилась на 15 тысяч рублей.

Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», проведение таких работ без разрешения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция составляет от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.