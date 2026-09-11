В Рязани за незаконные земляные работы выписали штрафов на 377 тысяч

С начала года в Рязани 23 нарушителей привлекли к административной ответственности за проведение земляных работ на территории общего пользования без соответствующего разрешения. Об этом сообщили на сайте администрации города. Общая сумма штрафов составила 377 тысяч рублей. Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», за подобные нарушения предусмотрены штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 250 тысяч рублей для юридических лиц.

С начала года в Рязани 23 нарушителей привлекли к административной ответственности за земляные работы на территории общего пользования без разрешения. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Общая сумма штрафов составила 377 тысяч рублей.

Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», за подобные нарушения предусмотрены штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 250 тысяч рублей для юридических лиц.