В Рязанской области третий раз за день объявили угрозу БПЛА

Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена в 16:45. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам. Ранее угроза атаки действовала в регионе с 13:11 до 15:30.

В Рязанской области третий раз за день объявили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена в 16:45. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам.

Ранее угроза атаки действовала в регионе с 13:11 до 15:30.

Обновлено: угрозу отменили в 19:08.